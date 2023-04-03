莊濠全（敖犬）2006年自《模范棒棒堂》出道，之後更和小煜、威廉、阿緯、小傑（已改名小杰）、王子一同組成人氣男團「Lollipop」，先前他結束陸綜《披荊斬棘的哥哥》工作後，就把事業重心移回台灣，還大方公開和空姐女友「發發」的戀情，經常在社群平台分享甜蜜日常，近日女友也PO出敖犬親自面交樂高的影片，原因也曝光了。

近日敖犬購買樂高，和女賣家在超商門口面交，整個過程都被發發側拍錄下，可以看到敖犬穿著黑色連帽外套、戴著黑色棒球帽、口罩，發發還在影片中搞笑配音「敖犬不藏了！和陌生女子私下交易」，並透露敖犬會親自面交是為了「省下120元運費」，敖犬也轉發限時動態，表示「120可以買15瓶養樂多」。

近日敖犬購買樂高，和女賣家在超商門口面交，整個過程都被發發側拍錄下。（圖／翻攝敖犬IG ）

敖犬日前愛相隨，陪著發發到小S主持的《小姐不熙娣》節目錄影，隨後發發分享她與敖犬相遇、相識、相戀的過程，小S不僅邀請敖犬進棚一起錄，甚至拱他向女友「求婚」，最後敖犬在眾人的見證下單膝下跪、眼裡滿是愛意的對女友表白：「跟妳在一起是一件很幸福的事，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」

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