現年72歲香港資深男星李龍基有「TVB御用皇帝」之稱，近年淡出演藝圈，與小36歲的女友王青霞（Chris Wong）戀情甜蜜穩定。近日，女友Chris近日高調炫富，秀出一大袋裝滿現金的手提袋，興奮表示：「我願意把我的手袋全部空間留給你，讓你塞滿它！」，豪氣之語引發網友熱烈討論。

李龍基目前從事房地產買賣，擁有7處房地產，身價至少上億。近日女友Chris曬出一張照片，只見一疊一疊的人民幣全部裝在名牌包包裡，甚至一個還裝不下，需要另一個袋子來裝，目測大約有數十萬人民幣，她寫下：「你的努力耕耘，我不介意把手帶的空間全部騰出來給你塞滿。」、「我每個包包都願意把所有位置毫無保留的留給你。」，此話被許多網友認為是炫耀掌管男友的所有收入。

李龍基女友把名牌包塞滿人民幣高調炫富。(圖/Chris Wong IG)

李龍基早年以歌手身分出道，後來轉戰當演員，接連演出電視劇《天子尋龍》、《宮心計2深宮計》，被稱為皇帝專業戶、御用皇帝，1970年他和第一任太太結婚，生下2女1子，疑因婚外情離婚，2020年傳與小他36歲的Chris Wong打得火熱並同居，為了女方一度搬到深圳居住，近來移居香港。

據《香港01》報導，李龍基最近受訪，直言和太太性生活協調沒什麼障礙，並透露Chris Wong是飛機工程師，李龍基也是遙控飛機迷，兩人有共同話題，但女友不想公開確切的結婚日期，細節跟禮金多少要等之後到大陸拜訪女友家長才能決定，李龍基更說，為了讓Chris Wong有保障，已將名下7套房產都轉給老婆。