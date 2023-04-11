P. LEAGUE+聯盟台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓(董梓甯)，擁有E級超辣身材的她被網友封為「台灣第一美胸」，而先前有網友稱她曾與男星張立東上床，讓梓梓見狀相當傻眼並截圖表示「這個超問號？？？」打臉抹黑她的說法，如今甩開「滾床風波」的她，日前在社群平台上曬出挖空泳裝照，引起粉絲暴動。

梓梓日前在IG限時動態中分享她身穿黑色泳裝對玻璃自拍的辣照，當中可見梓梓泳裝上身斜肩式剪裁還特意將部分挖空，讓她下胸曲線一覽無遺，下半身則是採高衩設計，同時還加上一條線，讓許多網友看了直呼「根本凍末條」。

梓梓日前分享超辣泳裝照引粉絲暴動。（圖／擷取自梓梓IG）

事實上，梓梓先前由於林書豪上場比賽失誤，使得許多球迷將矛頭指向跟啦啦隊干擾有關，對此，梓梓在第一時間道歉「罰球當下我在籃框的左邊，我沒有看到籃下右邊的女孩在做什麼動作，我自己本人是很有分寸沒有失控的，看重播就知道了」也呼籲網友「人身攻擊、批評長相...等真的就不需要了」。

不過封波卻未因此平息，接著竟有網友稱她曾和男星張立東上床，引來她本人駁斥寫下：「良性的建議鼓勵我都有一一回覆了，但過激的批評對我的我不會回應」，而張立東日前也於節目上澄清「這有點害到女生的清白，我們是節目玩遊戲，所有主持人一起睡在百貨公司」。