改編自侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，2021年4月盛大開鏡，瀚草影視找來吳慷仁、陳妍希、周幼婷、范少勳、宋芸樺主演，並邀來電影導演林書宇執導首部影集，但很快就因疫情嚴峻而停拍。等了2年總算即將重啟作業，但主角因檔期問題大洗牌，5人換了3人，吳慷仁、陳妍希、周幼婷3人換成楊祐寧、吳慷仁女友邵雨薇、簡嫚書，就連導演也換人，由《犀利人妻》導演徐輔軍接手，女神陳妍希回歸台劇盼望成空。

陳妍希當時為了演出暌違8年的台劇，已做好與兒子「小星星」分隔兩地的準備，同為演員的老公陳曉也尊重她的決定，2年後劇組將復拍，她確定遭換角，據悉其一原因就是陳妍希除了以家庭為重，也已習慣大陸的拍戲規模，劇組對她的高規格待遇覺得相對吃不消，因此改由近年演技更趨成熟、並入圍過金鐘獎的邵雨薇演出。

該劇兩年前開鏡時，黃金卡司堪稱一時之選，除了陳妍希時隔8年回歸台劇，男主角吳慷仁和周幼婷舊情人同台，他同時也是導演林書宇老婆夏于喬的前男友，話題十足。不過當時吳慷仁面對即將飾演情侶的舊愛周幼婷一點也不尷尬，見面時還關心對方出來拍戲小孩怎麼辦。原主演班底僅宋芸樺、范少勳留下，全新卡司陣容仍相當豪華。