《清明時節》2023昇華版緊鑼密鼓開排，全員到齊。（綠光創藝提供）

《清明時節》2023昇華版緊鑼密鼓開排，全員到齊。（綠光創藝提供）

綠光創藝台灣文學劇場經典作《清明時節》今年以「2023昇華版」之姿再次登上舞台，將於6月起陸續與高雄、台中、台北觀眾見面。4.0版本卡司由張玉嬿、游安順、柯一正、張靜之領銜主演，距離演出還剩3個月，目前已進入緊鑼密鼓排練階段。在導演吳念真及執行導演李明澤的引導下，演員們將劇本細細讀過一遍，完整感受每一幕情境和每一句對白的音律之美。

吳念真大讚張玉嬿台語進步神速，和半年前相較簡直脫胎換骨，游安順精準詮釋外遇丈夫輝昌無能又無奈的模樣，讓人又恨又憐惜；老班底張靜之和柯一正分別飾演第三者與她的父親，對白、聲音一出，就令人眼眶泛淚。讀完劇，吳念真害羞笑說：「這樣講好像很不要臉，覺得這些台詞我寫得真好，真的好喜歡這個劇本！」

儘管演員群超過一半是今年新加入的成員，每個人在拿到劇本後，立刻就沈浸在自己的角色中，唸起台詞已經很有味道。飾演男主角輝昌的游安順，從咬字到口氣完全融入輝昌的特色，聲音中彷彿能看見丈夫對於婚姻的煩悶、找到知音的喜悅，以及面對三角關係的徬徨，讓吳念真導演直呼沒辦法恨輝昌，讓人想揍又想抱他。

飾演女主角秀卿的張玉嬿，雖然過去演出台語電視劇的經驗豐富，更號稱「台灣第一媳婦」，但遇上《清明時節》劇本中既道地、又富含音律之美的台語，半年前第一次唸劇本時略顯生澀，像是秀卿控訴丈夫輝昌「歸莊頭攏知道你早就『結』到潘老師的查某子」，「結」原本台語中「扯上關係」的意思，張玉嬿一不小心發音唸偏了，就會變成「揍」的意思，讓大家笑稱輝昌這情人未免太暴力！

為了更精準道地呈現台語對白，這段時間張玉嬿特別向「聲音訓練師」魏世芬，同時也是許效舜、澎恰恰、吳慷仁、陳妍希、賴雅妍等藝人的御用訓練師討教，進行了一連串「聲音調整訓練」。張玉嬿透露，「我知道自己的發聲方式不太正確，一直很羨慕其他舞台劇演員的聲音可以那麼清亮。在老師的提醒跟指導下，已經改善不少，當然也還有很多細節都在學習當中，像是台詞節奏的掌控、正確的發音等。」第一次讀本驗收，吳念真導演大讚張玉嬿聲音和台語發音大有進步，十分期待她接下來的表現。

柯一正與張靜之再次演繹賺人熱淚的「潘氏父女」四度「全勤」演出。面對熟悉的劇本，柯一正可說是又愛又恨，「潘父實在太壓抑，跟我本人完全不同，但我很喜歡這個劇本，他每一句台語台詞的韻腳、節奏韻律都很獨特有趣，值得好好品味」。張靜之連演《清明時節》13年，遇到過三個版本的男主角輝昌，當被問到最愛哪一位外遇對象，張靜之脫口：「我很喜歡順哥，他是我的偶像！」讓這次昇華版新科男主角游安順現場立刻靦腆起來，大呼「我何德何能！」

《清明時節》最精彩的場景之一，是現今網路鄉民文化縮影的「調解委員會」4位主演對簿公堂，坦承內心想法發人深省；調解委員自以為是的判斷，荒謬的發言貢獻不少笑點，其中「里民式粗口」，也為這部舞台劇增添了一絲詼諧，讓觀眾直呼超紓壓。今年的調解委員由陳希聖、MC JJ、廖邱堃、王雅萍來詮釋，幾乎是全新陣容，實際上他們與綠光劇團合作多年，分別在《人間條件》系列、《再會吧北投》等作品中大放異彩，演活一個個深受觀眾喜愛的角色。4人這次讀劇極其流暢，爆起粗口是毫不客氣，甚至還能自己加台詞，一來一往讓讀劇現場笑聲不斷。《清明時節》2023昇華版6月23日至25日在高雄衛武營國家歌劇院首登場，6月30日至7月2日於臺中國家歌劇院大劇院，9月1日至9月10日則在台北國家戲劇院演出。