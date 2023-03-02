資深藝人唐琪不僅有「偶像劇奶奶專業戶」的稱號，她一手創立的「花旗藝術蛋糕」在大安區開新店，立委費鴻泰不僅到花旗藝術蛋糕臉書按讚，還透露一段過去與唐琪成名的舞台劇「藍與黑」的祕辛。

唐琪當年因演出舞台劇「藍與黑」女主角唐琪，而打開了演藝之路，因此將藝名取為「唐琪」，並沿用至今。

立委費鴻泰不僅到花旗藝術蛋糕臉書按讚，還透露一段過去與唐琪成名的舞台劇「藍與黑」的祕辛。(立委費鴻泰提供)

費鴻泰透露，1998年唐琪帶領的「蛋糕劇團」出擊「藍與黑」重登舞台，邀請演藝、政治、企業三界名人，於1998年8月19元正式登上國家劇院，演出作家王藍先生的名著「藍與黑」。

費鴻泰回憶，當時唐琪姐找台北市議員費鴻泰、李慶安、璩美鳳一起粉墨登場，與唐琪、湯志偉（飾演張醒亞）等多位演員，演出舞台劇「藍與黑」。他在劇中是扮演張醒亞的表哥張震亞，與李慶安演的高小姐是一對戀人；璩美鳳則扮演軍閥的女兒鄭美莊，演出時間是1998年8月19日至23日，共計有6場。

當年的公益演出，售票所得扣除演出成本後，全數捐給「台北生命線協會」，幫助需要幫助的人，為這齣名劇添一段佳話。費鴻泰說，雖是基於朋友情誼，也覺得演戲好玩，欣然同意參與演出；很高興参與公益演出，實踐助人為快樂之本。