荷蘭混血美女盧蓁(Lucy)擁有亮眼外型和精湛歌藝，因參加選秀節目《聲林之王》打出知名度，常在社群分享生活的她，還有個廣為人知的黑男女友身分，但日前盧蓁和黑男去泰國旅遊，3日準備返台時，手機卻被竊取，7日又疑似遭撿到手機的人勒索2萬美金(約61萬新台幣)，讓她無奈表示：「我的精神快被削弱光了。」

盧蓁日前發文向精通資訊的網友求助，盼能以遠端方式還原5年來的資料，不過事情尚未解決，7日盧蓁便表示有自稱撿到手機的外國人，知道她的型號跟序號，用小號勒索2萬美金，卻不願提供照片證明，為此盧蓁耗了一整天，認為80%是詐騙20%是真的，讓她崩潰直呼：「我的精神已快被削弱光了」。

黑男女友為了手機遺失一事，陷入崩潰狀態。(圖/盧蓁 IG)

針對上述的情況，盧蓁推測出兩種可能，第一種，對方真的拿到自己的手機，第二種則是，她曾給3名工程師序號，可能被他人拿走勒索她，否則盧蓁認為一名外國人如何得知遺失手機的事，就算打開手機，她早就登出IG，不可能知道哪個是自己的IG帳戶。

盧蓁表示現階段慢慢放下手機的事，等待對方傳照片再做打算。(圖/盧蓁 IG)

為了手機遺失這件事，盧蓁坦言她的精神狀況一直不好，「沒什麼睡覺，做事情的動作很慢，連走路都很緩慢，一度以為是憂鬱症前兆」，於是她在今天開始嘗試放下此事，整理行李箱跟包裹，也把從泰國帶回來的衣服洗一洗，等對方傳手機照片過來，再做下一步打算。