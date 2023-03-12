警方、詐團大鬥法 車手「不想努力」員警守株待兔逮人

27歲黃姓假釋犯，出獄後被詐騙集團吸收成為車手，本月7日、8日分別北投、內湖打算提領詐騙贓款遭拒，9日又到北市天母的原開戶銀行，想要解除「異常戶」設定並提領110萬，行員立刻通知員警到場，並埋伏在大廳，趁黃男手拿110萬現金離開前，直接上前逮人，黃男辯稱「110萬是公園的阿姨給他的裝潢款」，警方認為他是第二層車手，依詐欺、洗錢防制法移送法辦。。

黃男聲稱日前在公園遇到一個阿姨，他告訴阿姨「自己不想努力了！」阿姨隨即借他110萬裝潢款項。但實則110萬早已有被害人報案，黃男去年剛假釋出獄，早在被捕前2天，就已經試圖想要提領自己帳戶內的款項，銀行覺得有蹊蹺，將黃男列異常戶，須回到原開戶銀行解除，當人3度出現時，員警已在銀行內等待區準備逮人。

士林警呼籲，假投資真詐騙為近期詐騙技團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信。士林警將持續貫徹「打詐國家隊」之「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，守護民眾財產安全。