警方逮捕詐騙集團大姊頭朱女。（警方提供）

新北市土城區23歲張姓男子因多日未與家人聯繫，張父擔心兒子遭人擄走，向警方報案協尋，警方根據手機定位，找到張男時正在和友人吃拉麵，證實烏龍一場，但警方在釐清張男之前行蹤時，察覺竟與詐騙集團有關，經組成專案小組深入追查，本月14日逮捕以22歲朱姓女子為首的3名詐騙集團成員，涉嫌拘禁販賣人頭帳戶的2名被害人，偵訊後依法送辦，張男、朱女已被法院裁定羈押。

今年1月間張男曾向父親透露在外有債務，張父因多日聯繫不上兒子，擔心兒子被人擄走，急向土城警分局報案協尋。警方透過手機定位，鎖定張男位置，警方找到張男時，他正在土城區拉麵店內悠哉和友人吃拉麵，確認只是烏龍一場。

警方詢問張男之前數日行蹤，以便釐清並無遭受他人控制，卻發現張男言語閃爍、說詞不一，檢視張男手機，赫然發現張男涉嫌媒介人頭帳戶買賣，協助詐騙集團獲不法利益達470萬元，且有拘禁被害人情事，警方遂組成專案小組追查。

經長期蒐證、跟監，查出該詐騙集團大姊頭朱女，指使小弟每日更換旅館拘禁被害人，本月14日見時機成熟，向新北地院、地檢聲請搜索票、拘票，在桃園市逮捕朱女及手下共3人到案，救出2名被害人。犯嫌均坦承犯案，偵訊後，全案依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由罪嫌移送新北地檢偵辦。

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