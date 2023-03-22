高雄1名34歲的陳姓男子在朋友介紹下成了詐欺集團成員，只要幫忙領錢就能有酬勞可拿，他昨日深夜到ATM領款時，因神色慌張被巡邏員警發現，確認身分時發現他所使用的提款卡非他所有，只好向員警坦白，首次當車手才剛領出1萬元後就遭員警查獲，全案偵訊後依詐欺罪與洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

新興分局自強路派出所於21日深夜12點多執行巡邏勤務時，發現在自強路某金融機構外ATM有一名男子領款時神色慌張朝四處張望，巡邏員警隨即便上前盤查。

警方發現他所使用的提款卡非他本人所有。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

員警確認身分時，發現34歲的陳姓男子所使用提款卡並非本人所有，也無法交待提款卡來源，見瞞不下去只好向員警坦承，自己是接受詐欺集團指示來領取贓款。

經了解，陳嫌原先是打零工維生，但近期經朋友介紹而與詐欺集團聯繫，心想只要協助領錢就能有工資，便於20日晚間拿到詐欺集團所提供的金融卡後便搭車前往領款，而對方向陳嫌表示事成後，會依提領金額分配酬勞，首次當車手，領出1萬元後就遭員警查獲，全案偵訊後依詐欺罪與洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦，並將持續溯源擴大追查幕後詐騙集團成員到案。