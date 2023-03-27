埃及考古團隊近日在考古遺址「拉美西斯二世神廟」，出土至少2000顆公羊頭木乃伊，還有許多動物也被製成木乃伊，皆可追溯至埃及托勒密王朝時期，考古人員推測應該為祭祀品，除此之外還發現了一座埃及古王國時期的華麗建築物。

The American archaeological expedition of New York University has uncovered more than 2,000 mummified Ram heads dating back to the Ptolemaic era in the area of the temple of King Ramses II in Abydos.



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根據《路透社》報導，埃及南部古城阿拜多斯（Abydos）的拉美西斯二世神廟（temple of Ramses II），地點位於開羅以南435公里的索哈格省（Sohag），是埃及主要的考古遺址之一，也是古埃及早期皇室的墓地，以及祭拜冥王歐西里斯（Osiris）的朝聖中心。

在此次發現中，神廟至少出土2000顆可追溯至托勒密時期（Ptolemaic period）的公羊頭木乃伊，另外被做成木乃伊的動物還有母羊、狗、野山羊、乳牛、瞪羚和狐獴等，考古學家推測這些應該都是祭品，顯示出法老王拉美西斯二世在死後1000年，仍受到世人的尊崇。

除了被製成木乃伊的動物遺骸外，考古團隊還發現了一座巨大的宮殿式建築，牆壁厚度約5公尺，初步判定建於古王國（Old Kingdom）第六王朝時期，還在建築內發現幾尊雕像、沙草紙、古樹遺跡、皮衣和鞋子等。考古任務負責人依斯坎德爾（Sameh Iskander）表示，這座建築遺跡有助於重建拉美西斯二世神廟建造之前，阿拜多斯的舊時景觀。