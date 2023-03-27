埃及考古團隊近日在考古遺址「拉美西斯二世神廟」，出土至少2000顆公羊頭木乃伊，還有許多動物也被製成木乃伊，皆可追溯至埃及托勒密王朝時期，考古人員推測應該為祭祀品，除此之外還發現了一座埃及古王國時期的華麗建築物。
根據《路透社》報導，埃及南部古城阿拜多斯（Abydos）的拉美西斯二世神廟（temple of Ramses II），地點位於開羅以南435公里的索哈格省（Sohag），是埃及主要的考古遺址之一，也是古埃及早期皇室的墓地，以及祭拜冥王歐西里斯（Osiris）的朝聖中心。
在此次發現中，神廟至少出土2000顆可追溯至托勒密時期（Ptolemaic period）的公羊頭木乃伊，另外被做成木乃伊的動物還有母羊、狗、野山羊、乳牛、瞪羚和狐獴等，考古學家推測這些應該都是祭品，顯示出法老王拉美西斯二世在死後1000年，仍受到世人的尊崇。
除了被製成木乃伊的動物遺骸外，考古團隊還發現了一座巨大的宮殿式建築，牆壁厚度約5公尺，初步判定建於古王國（Old Kingdom）第六王朝時期，還在建築內發現幾尊雕像、沙草紙、古樹遺跡、皮衣和鞋子等。考古任務負責人依斯坎德爾（Sameh Iskander）表示，這座建築遺跡有助於重建拉美西斯二世神廟建造之前，阿拜多斯的舊時景觀。
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