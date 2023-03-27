全民普發現金6000元快到手了！立法院24日三讀通過疫後特別預算案，財政部也表示，採取登記入帳的民眾，4月6日起就會陸續入帳；而4月6日後登記的民眾，會在登記後2個工作天入帳。而近日就有一份最新的民調指出，有73％的民眾「還沒登記」普發6000、僅有27％的民眾「已經登記」普發6000，更有民眾曝光了真實心聲，引發討論。

根據YouTube頻道《中時新聞網》27日起，對於「普發6000登記已上線5天，你登記了嗎？」進行了網路民調，截至27日下午16時，已有1萬2000人參與投票，有73％的民眾「還沒登記」普發6000、僅有27％的民眾「已經登記」普發6000，同時財政部呼籲，選擇線上登記的民眾，務必於3月28日6點後到官網（http://6000.gov.tw）查詢實際登記結果，而此份民調一出爐，也引起大量網友熱烈討論。

許多網友紛紛留言曝光了真實心聲表示「1、不急，2、之前的政府APP讓我有疑慮，3、家中長輩說網路詐騙多，去郵局領就好」、「郵局或ATM，領取較安全」、「把個資和銀行帳戶給唐鳳？還是選ATM領安全些」、「我對政府的網路資安不太有信心，不想上網登記，還是等ATM或郵局臨櫃」、「不一定要上網登記，直接去ATM領還有很多方式可領」、「資安沒在管，還是去ATM領比較實在」。