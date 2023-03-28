黃姓男子開著BMW碰撞到前方賓士轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃姓男子因遲遲不下車，警方破窗逮人，並將他壓制在地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄45歲黃姓男子昨日下午開著BMW，多次碰撞到前面的賓士轎車，賓士車主63歲謝姓男子氣炸，下車與黃男理論，卻發現黃男都毫無動靜，於是報警求助。警方獲報到場，見黃男不配合下車，起初以為是酒駕，於是實施破窗逮人，後來才得知是黃男因低血糖症出門忘記服藥，開車到一半出現意識模糊甚至「斷片」，警方也從逮人變成救人，立即將黃男送醫，所幸無大礙。

昨日下午4時40分許，黃男開著BMW行經前金區中華、六合路口時，與前方賓士E250轎車發生碰撞，賓士車主謝男氣炸，下車要與黃男理論，但卻發現黃男毫無動靜、遲遲不下車，只好報警求助。

新興分局前金分駐所獲報，立即派巡邏員警到場了解，員警到場後，也示意黃男下車，「下車！不然要破窗喔！」員警見敲窗後黃男毫無反應，起初以為是酒駕不配合，於是持警棍將車窗擊破，再將黃男從駕駛座拉出，此時員警並未聞到黃男有酒味，反而見到黃男面色痛苦，感覺不對勁，黃男也自稱身體不適，員警立即呼叫較護車送醫。

據了解，黃男在保全業擔任主任，當天下午替保全上課完返家，而黃男長期患有低血醣症狀，出門時忘記服藥，在返家途中突然意識模糊，才會多次撞上前方的賓士車，所幸黃男送醫後無大礙。雙方無酒駕，詳細肇事責任待警方後續釐清。警方呼籲，駕車時有身體不適應立即停靠路邊，勿勉強駕車以免發生危害。