清明連假將屆，返鄉掃墓及親友團聚難免餐敘，飲酒機會增加，台中市政府警察局為防制酒駕交通事故發生，將於清明連假期間，規畫4月1日與4月5日於所轄的15個分局，將展開全市同步擴大取締酒後駕車專案勤務，請駕駛人遵守法規勿心存僥倖，以免受罰。

警方統計今年1月至2月酒駕違規取締件數達1684件，在酒駕肇事死傷人數方面，自1月1日至3月28日酒駕死亡人數計3人；較去年同期7人，減少4人（-57.1％）；受傷人數計49人；較去年同期37人，增加12人（32.4％），警方持續強化酒駕執法成效，防止酒駕肇事憾事之發生。

警方於清明連假期間在易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所，規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢，並以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務作為執行攔檢，藉由多盤多檢的攻勢勤務，加強酒駕執法及各項勤務作為，維護道路交通秩序和市民用路安全。

交通警察大隊長鍾承志呼籲，清明連假期間交通執法不打烊，警方將加強交通違規取締，尤其民眾在祭祖團聚，飲酒之際務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」，並遵守交通規則與速限，開心出門平安歸。

台中市政府警察局長李文章表示，酒後駕車行為是馬路上的不定時炸彈，對民眾生命、財產之危害甚鉅，為貫徹「酒駕零容忍」決心，取締酒駕一直是警方持續性重點工作，在此清明連假期間，特別提醒民眾切勿心存僥倖以身試法，度過一個平順又安全的假期。

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