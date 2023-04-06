Gino日夜操勞情況下，身體發出抗議。（中天新聞提供）

Gino（左）上王宜安主持的《健康點點名》聊健康。（中天新聞提供）

43歲男星Gino（蔡東威）日前受邀上中天YT頻道節目《健康點點名》，他聊到曾經36小時拍戲不停歇，48小時沒睡覺，健康因此跟著亮紅燈，也因為生病讓他正視健康的重要性。

Gino每天工作就是在跟時間賽跑，對他來說睡覺是奢侈，日夜操勞情況下，身體發出抗議，突如其來的猛爆性肝炎，讓醫生斷言他可能隨時會死，嚴重程度讓他不得不調整生活作息。那段期間各種疾病都找上門，加上家中本身已有膽固醇超標病史，他自己本身還有骨刺、B型肝炎等問題纏身，所以在家人的叮嚀下，他必須定期前往醫院健檢。

Gino有感而發說：「人生藍圖不是什麼都照著你的希望去做，也深知很多事情是沒有辦法達到平衡點，所以只能自己取捨。」他現在則訓練自己能夠隨時秒睡，在吵雜的環境或是車上，拿出隨身攜帶的「好夥伴」眼罩、耳罩、頸枕3件組，在有限的時間趕緊補充睡眠。

調養身體的過程，Gino除了注重保健食品，也恢復運動習慣，有別以往把手臂跟背練得很壯，現在則是選擇加強核心及腿力，Gino透露：「因為每天熬夜，我的筋骨已經不行了，而且太容易受傷。」即使健康亮紅燈，但Gino覺得自己已經很幸運，如今可以熬過低谷重現自我。

拍八點檔時常常都是拍戲當天才拿到劇本，Gino已能練就能快速熟背，即使睡眠少，總是憑藉意志力，堅持做到最好，因為他知道沒有做到一定的程度，就無法獲得站在舞台的機會，被淘汰的終將會是自己。