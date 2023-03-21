43歲前喬傑立旗下藝人GINO（蔡東威）本來是「K ONE」成員之一，近年他轉戰當演員，走出新天地，他和小他13歲女星夏宇禾2017年因演出《實習醫師鬥格》傳出交往，GINO今年初更砸重金3000萬買預售屋，外界以為他是要當新婚房，未料今(21日)周刊報導，GINO和夏宇禾已經低調分手，女方搬出兩人愛巢，傳主因跟GINO有偶像包袱、兩人生活價值觀不同有關。

30歲的夏宇禾2012年演出《風水世家》鍾家芬出道，後來因演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫師，一張精緻甜美臉蛋、和D級突出上圍，讓她變成粉絲心中的夢中情人，她看似個性活潑健康，卻自曝小時候身體差，曾被醫生斷言「活不過5歲」，幸好後來調養身體得宜，才平安長大。

2017年週刊報導，直擊GINO工作結束後駕車到某大樓停車場，2分鐘後駛離，看似要接人，最後到自家門口前停下，從副駕駛座開門下車的竟是夏宇禾，可見關係親密，然而兩人所屬經紀公司鳳凰藝能被問此事不承認也不否認，含糊稱不清楚，卻又補充「但交往不會反對」。

今據《鏡週刊》報導，近期GINO和夏宇禾都在拍《一家團圓》，雖然演的角色本來就少有交集，但工作人員透露GINO會有意無意表示與夏宇禾已經沒有聯繫，據知夏宇禾也已經低調搬離兩人在內湖的住所，兩人年紀差異大，男方想衝事業，女方卻比較想玩樂，之前GINO更意有所指發文認了孤單一人，說：「再怎麼拚工作，再怎麼沒得睡，總會有快撐不住的時候。想要的，只是有個人能夠名正言順地傳簡訊問她，『妳在幹嘛呢～』」。