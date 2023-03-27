大同表示，由於淨零減排趨勢及節能技術精進，加上民間建廠、擴廠需求，使馬達事業部掌握汰舊換新商機，營運績效顯著提升，2022年營收年增達16％，對於IE4馬達產品業務推展樂觀看待，今年業績目標成長逾1成。

馬達為工廠、大賣場、辦公大樓等最耗電的動力設備之一，目前IEC規範標準馬達須符合IE3能效等級，在能源轉型及節能減碳意識抬頭之際，IE4馬達可望成為全球各企業2050年淨零碳排的助攻引擎。

即使目前業界主流的IE3馬達已符合法規，但大同在2050年淨零碳排目標下，提前嗅出節能與綠能商機並超前部署，推出的全系列IE4高效率馬達可搭配變頻驅動設備，提供IE4變頻馬達產品。

大同說明，IE4超優級效率馬達具高節能優勢，以IE4 37kW 4P與IE3同規格馬達相較，電力效能可由94.5％提升至95.4％。若採用全系列IE4馬達，相較IE3一年可省下10.3萬度電力、減碳量達約52.4噸，以每度電3元估算，約可省下30.9萬元。

大同表示，考量客戶預算與便利，IE4與IE3馬達尺寸規格相同、可直接汰換使用，在馬達安裝尺寸上採IEC國際標準，具國際互換性。目前IE4超優級效率馬達從0.75～150kW全系列產品皆完備，今年將進一步推出至375kW的高效節能產品，以因應客戶設備需求。