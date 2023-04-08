傳有訪美計畫鋪路2024？ 侯友宜鬆口了：隨時與各國交流

新北市長侯友宜被視為國民黨最可能徵召的總統候選人，外傳市府高層已規畫先訪美，替侯當先遣部隊「鋪路」，今被問到有訪美計畫嗎？侯友宜回應，新北市推動很多國際接軌的項目，讓新北市被全世界看到，會一直努力加油。

侯友宜說，新北市是大城市小國家，有400萬多人口，所以新北市這幾年來跟全世界做交流是很正常的事，疫情期間跟國際有很多線上交流活動，他連任新北市長後，今年秘書處長饒慶鈺即到美國參加聯合國非政府組織婦女大會；捷運局長李政安局長也到日本參加捷運軌道學習，新北市在各方面與全世界的交流不中斷，我們隨時會與各國交流、做朋友。

另對於前總統馬英九訪中稱「九二共識又活了」，傳出黨內擔心恐跟侯友宜未來提出的兩岸論述會有所不同，對此，他表示，自己歷經公職40多年來、15個職位，不管在治安或市民建設相關推動上，每項工作必須考量更周全後，一定要大刀闊斧，把事情做好，這就是他一向的態度。