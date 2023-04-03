3名男子在台南中西區河樂廣場聊天，因違規停車引起警方注意盤查，當場在車內起出K他命1包。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天凌晨1點多，徐姓、吳姓、黃姓等3名男子準備前往台南市區某KTV唱歌，卻因KTV客滿需等候1小時，3人轉往中西區河樂廣場聊天等候時，由於駕駛的自小客車違規停車，引起警方注意盤查，當場在車上發現K他命1包及吸食工具，3人被帶回調查後，全都驗出毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌移送法辦。

今天凌晨1時40分左右，市警二分局海安派出所員警執行巡邏勤務時，在中正路、河中街口發現1輛自小客車違停在人行道上，車內有3名男子，後方乘客還打赤膊，員警於是上前盤檢，當場查獲3人滿身毒品異味，車內還有不明粉末。

警方調查，22 歲徐男駕車搭載22歲吳男及20歲黃男準備到市區某KTV唱歌，但因KTV生意太好客滿，需等候1小時，3人於是先到河樂廣場周邊聊天等候，卻因車輛違停引起警方注意。其中，坐後座的黃男，還因準備更衣打赤膊，被警方盤檢時查獲。

警方要求3人受檢時，一下車就聞到他們身上都有抽K菸後的毒品異味，員警還在車內右前座下起出1包0.38公克K他命及吸食用K盤1個，經帶回派出所調查，吳男涉嫌持有及吸食K他命、徐及黃男涉嫌吸毒，全案偵訊後，依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

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