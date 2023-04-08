印度中央邦日前發生驚悚火車事故，一名年輕男子疑似因

戴耳機講電話

緣故，渾然不覺自己坐在月台邊緣，甚至聽不到火車逼近他時發出的巨大喇叭聲，遭進站列車撞飛。

據《India Posts》報導，來自波帕爾（Bhopal）的阿洛克（Alok）日前與家人到維斯迪哈火車站（Vidisha railway station）準備搭乘列車，但透過耳機與人通話的阿洛克，卻逕自朝月台邊緣走去，最後乾脆蹲坐在月台上。與此同時，進站中的列車駕駛雖發現阿洛克並鳴按喇叭，但阿洛克就像身處在另個世界，直到被撞擊前都沒發現列車的存在。

目擊者表示，阿洛克當時不只沒聽到火車喇叭聲，更沒察覺到月台上其他人要他「趕快離開」的叫喊聲。所幸阿洛克相當命大，遭撞擊的頭部傷勢雖然不輕，但沒有生命危險。

印度2018年也發生類似但更慘烈的事故，旁遮普邦（Punjab）阿姆利則（Amritsar）的數百位民眾，當時在火車站附近慶祝十勝節（Dussehra）並燃放鞭炮，但有部分民眾為躲避鞭炮而跑到鐵道上，卻因炮聲蓋過進站火車的喇叭聲，造成61人遭火車撞死。

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