台南市柳營火車站前的轉乘空間，歷經近1年時間，於近日整頓完工，不僅站前交通動線變得順暢，轉乘接駁設施也一併升級改善，民眾出站後要轉乘公車，能就近搭乘，且不用遮風避雨，對於經常出入車站的通勤族將是一大福音。

民眾下火車後要轉乘公車，能便捷地就近搭乘。（張毓翎攝）

台南共有17個火車站，各站均有大台南公車路網銜接，而柳營火車站每日進出旅客約2000人次，行經大台南公車有黃幹線、黃3、黃5等路線，但以前的火車站站前空間未有完整規畫，使得公車無法駛入，只能在外圍中山西路上設站牌，旅客須步行近500公尺才能轉搭公車。

為了改善柳營火車站的站前環境，市府向中央爭取補助經費1419萬元，加上地方自籌款，投入約1575萬元改善，興建包含風雨走廊、汽機車停車位等設施，並重新規畫站前廣場空間、新闢公車迴轉道。此外，工程融入現代化設計，採用金屬薄屋頂營造漂浮感，同時可讓光線滲入迴廊，打造地方門戶新亮點。

該工程去年5月開工，經過約1年工期終於完工，車站前的環境煥然一新，整頓後空間較原先更美觀和舒適友善，市府預計在這個月中下旬啟用，民眾出站可沿著風雨走廊，快速抵達公車轉乘處、機車停放區，如果遇到下雨時，也不用撐傘等公車。