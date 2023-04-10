捷運高鐵台中站是三鐵共站，可轉乘高鐵、台鐵，而捷運烏日站因與台鐵站名相同，加上台灣高鐵台中站就位於烏日，有不少旅客誤會可在此站轉乘而提早下車。台中捷運公司表示，已透過車站告示及列車進站前廣播，提醒轉乘旅客請於高鐵台中站下車，並表示松竹站及大慶站也能轉乘台鐵，旅客可視需求規畫轉乘路線。

中捷公司說明，捷運綠線串接雙鐵，提供南來北往旅客及台中市民安全便捷的運輸服務，隨著運量成長，轉乘旅客增加，尤其高鐵台中站可便利轉乘高鐵及台鐵，是運量第一名車站。

中捷公司指出，發現許多要到高鐵台中站的旅客卻提前一站在烏日站下車，原來是捷運「烏日站」與台鐵「烏日站」及「新烏日站」均有相同站名，加上高鐵台中站位於烏日區，導致旅客誤以為彼此有關聯，下車才發現無法在烏日站轉乘雙鐵，以致影響後續行程。中捷公司察覺後，持續於捷運烏日站月台設置告示，以及列車往高鐵台中站方向於抵達烏日站前廣播提醒轉乘旅客前往下一站下車。

另外，常有旅客詢問如何前往台中火車站，中捷公司表示，旅客可搭乘捷運至與台鐵共站的松竹站、大慶站、高鐵台中站轉乘台鐵至台中火車站，並請善加利用台中市幹線公車至捷運車站，便利轉乘雙鐵，分別為100路復興幹線（代表色：灰）行經高鐵台中站、300路台灣大道幹線（藍）行經市政府站、500路中清幹線（橘）行經文心中清站、700路崇德幹線（黃）行經文心崇德站及900路北屯幹線（紅）行經松竹站。

中捷公司提醒，轉乘旅客請多加留意目的地站，避免因為下錯站影響行程，同時建議下載台中捷運App，方便查詢捷運車站、轉乘導引、列車到站時間及捷粉回饋金紀錄，讓旅程更加順利，還能掌握中捷各項好康資訊。