國家漫畫博物館落腳台中，未來將可在台中遇見台灣漫畫，日前首次籌設會勘諮詢也在台中刑務所展開，由文化部政務次長李靜慧、文策院董事長蔡嘉駿共同主持，此外還有動漫相關協會、漫畫家代表、在地漫畫家與社群代表、產業界、建築與文創相關學者專家等19位諮詢委員，以及台中市代表等與會。

文化部長史哲再次承諾：「漫博館，一點都不慢」，他表示後續仍將持續邀集各界召開諮詢會充分溝通，並加速展開各項籌備工作，年底前一定要讓大家在台中看見精彩台漫。

首場諮詢會聚焦討論典藏政策、展示與教育推廣，以及產業串聯等議題。與會委員分別提出法國安古蘭藉由漫博館及國際漫畫節凝聚城市力量、由小學改建的日本京都漫博館則呈現「親民博物館」的意向等。期許在台中落腳的漫博，在典藏上應完整蒐藏台漫的歷史、台灣人對於漫畫的記憶，以及台灣漫畫家努力的軌跡，甚至各種形式的國際漫畫經典作品等。

展覽上，配合漫博館將跳脫單點的建築形式，是由19棟日式建築結合新建博物館組成，思考或許可成立一座「未完成的博物館」，如同漫畫是經由不斷想像創造而生，漫博也可藉由不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性。此外，有委員提到，期待台中市政府亦能提供創作者協助，並善用位於舊城區的交通便利及周邊的商業發展，讓台中成為「漫畫友善城市」。

在推廣及產業串連等議題上，與會委員認為，辦理真正面向觀眾的節慶活動、市集、體驗、駐村漫畫家交流等，都是漫博必要的核心，更是擴展台漫人口的重要工作。而跨界的連結亦是開創台漫市場的重要實踐，期待漫博從在地的書店、美術館、文創等合作，到跨界的動畫、電影、戲劇。

文化部表示，目前漫博基地面積達2.75公頃，規劃總使用空間超過4300坪，包含19棟歷史建築共885坪、北側新建主場館超過3500坪，預期形塑成為兼具博物館、圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區。除陸續展開諮詢及籌備工作，文化部也與台中市政府密切合作，於4月1日拍板落台臺中刑務所後，文化部已快速提出移交及研商議題清單，期待加速撥用、營運移轉等各項工作。