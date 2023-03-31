拒絕酒測還開車衝撞警察！現年32歲的黃姓男子，2020年時，因酒駕心虛，經過臨檢站時不但不配合酒測，還開車衝撞警員後逃逸，後續遭裁罰18萬元罰鍰；案件後來移送法務部行政執行署新北分署執行，但扣押薪資債權後發現，黃男指示掛名投保，書記官力勸該公司將其退保，並追蹤到黃男實際任職的蔬果行，重新扣押薪資債權，才讓黃男於近日前往新北分署辦理分期繳納。

2020年11月4日凌晨0時許，家住新北市中和區的黃男駕駛租賃車行經台北市辛亥路1段時，路過警方設置的酒測攔檢站，但他知道自己喝了酒才出門，擔心酒測值超標，不僅不依指示停車接受稽查，還逆向迴轉後開車衝撞警察，警員見狀閃避並開槍制止，黃男仍駕車逃逸，最終導致攔檢警察受到輕傷。

事後黃男被通知到警察局接受酒測及偵訊，酒測值雖然符合標準，仍依傷害罪及妨害公務罪移送法辦。雖與當事警員達成和解，但經移送台北市交通事件裁決所裁決後，仍遭罰18萬元，案件也於2022年1月間被移送新北分署執行。

新北分署多次對黃男的郵局及銀行的存款債權進行扣押，僅扣得4000餘元，新北分署後根據其健保加保資料，扣押黃男任職的某公司的薪資債權，卻得到回報說黃男只是掛名加保，實際並未在該公司任職。

黃男雖曾經表示將到場辦理分期繳納，卻遲遲沒有出現。書記官前往其住家調查後獲悉黃男靠送菜營生，但卻無法查到僱用人。爲此，書記官不得不力勸該公司將黃男的健保退保，並隨時追蹤黃男後續的加保狀況。數月後終於查知黃男受僱於某蔬果行，並對其任職蔬果行的薪資債權加以扣押。

從案發到現在時隔3年，黃男終於由其同事陪同前往新北分署向書記官表示，自己送菜月薪4萬多元，但家中有老婆及剛滿周歲的小孩需要撫養，因此每月僅能繳納8000元。新北分署審酌黃男的經濟及家庭狀況，同意黃男所提的繳納方案。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行。

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