新北市蘆洲1名60歲廖姓男子，他已有多次酒駕前科，但仍然不知悔改，就連老婆因此跑掉還是要繼續喝酒，結果他在去年7月又因酒駕挨罰2萬2500元，連同先前欠繳的健保費及其他交通違規罰鍰共21萬餘元，而繳清這些罰鍰竟成了廖男老母臨終前的遺願。

廖男去年7月10日清晨6時許，騎車行經板橋環河西路4段一帶，遭警方攔查發現酒駕，被新北市交通事件裁決處裁罰2萬2500元，案件於今年2月移送至法務部行政執行署新北分署執行，新北分署隨即寄發傳繳通知，限廖男本月23日前自動履行；日前廖男弟媳前往新北分署確認應繳納金額後，到銀行提款以現金一次繳清21萬餘元。

廖男弟媳向書記官表示，大伯過去經常酒駕，也因次坐過2次牢，導致他的外籍配偶無法忍受而離家，但他卻依然故我，雖然害怕再因酒駕被關、被罰，不敢再外出喝酒，但卻改在家裡喝。

日前廖男老母過世，臨終前不忘交代廖男弟媳幫忙繳清所有罰鍰及欠費，以免住家遭到查封，為了完成婆婆的遺願，廖男弟媳才親自前往新北分署善後，她帶著銀行印鑑及存摺，向書記官確認大伯欠繳的除了酒駕罰鍰2萬2500元外，尚有9筆交通違規罰鍰共8萬餘元、健保費欠繳10萬元，甚至還有1件10年前的酒駕罰鍰仍欠繳4萬元，總額21萬餘元，廖男弟媳確認後，前往銀行提領現金一次繳清。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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