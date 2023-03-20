移民署為推動「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，近日受理一對逾期居留的印尼夫婦「安迪」及「安娜」自行到案，經過專勤隊員詢問得知安娜是懷孕5個月的失聯移工，安迪甚至為了照顧懷孕的妻子而休學，在得知移民署推動「擴大自行到案專案」，有免收容、低罰鍰、不管制的優惠措施後，兩人鼓起勇氣主動出面辦理返國手續，希望可以及時返國生產。

移民署表示，安迪說兩人是在一次的聚會中相識，當時安迪是大學生，安娜擔任外籍看護，兩人相識相戀後在台灣結婚，安娜懷孕後，安迪休學專心照顧安娜，沒想到疫情打亂了兩人原本的計畫導致在台逾期居留，過著躲躲藏藏的日子，所幸移民署推動此專案，讓他們可以無後顧之憂出面辦理到案手續盡速返國。

安娜目前已經懷孕約5個月，兩人都是穆斯林，他們希望可以趕在伊斯蘭教的齋戒月開始前，返回印尼和家人一起進行齋戒，並且在開齋節過後一起迎接新生命的誕生。安娜和安迪直呼非常謝謝移民署，推行這個專案讓兩人可以重獲希望快速回國，夫妻雙方更在到案後牽手走出台北市服務站，相約去台北車站採買伴手禮要帶回印尼送給親友。

為使到案手續更加便捷省時，台北市服務站設置「一站式自行到案受理櫃檯」，即日起至6月30日「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」期間採取免收容、低罰鍰、不管制等措施。