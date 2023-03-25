基隆有機車行業者表示，由於基隆市長謝國樑的電動機車專案，導致民眾都觀望不買機車，並質疑是否有圖利特定廠商的問題。基隆市政府發言人余治明25日對此回應，「青年電動機車公益專案」不但有年齡限制，且必須需連續數年做滿公益時數，才有機會獲得電動機車，與一般消費型態完全不能一概而論，他也強調，只要是4萬元以下主要廠牌的電動機車都可能參與合作計劃，市府並非單獨指定特定某一廠牌，沒有圖利廠商的問題。

有議員質疑基市府青年電動機車專案，造成機車業買氣差，余治明表示，市府推行的「青年電動機車公益專案」是有年齡限制，目前計畫是限定民國78年次到92年次出生的基隆市民，同時還必須連續數年都做滿公益時數才符合資格，因此完全不能和一般市場上購買電動機車的消費型態一概而論。

余治明指出，議員認為有圖利廠商是誤解，「青年電動機車公益專案」只要是4萬元以下的主要電動機車廠牌都能參與基市府的公益計畫，也就是說並沒有限制是「特定單一廠牌」業者，因此所有電動機車主要廠牌的業者都有合作可能。

他強調，除非是市府指定「特定單一廠牌」合作，才有所謂圖利廠商疑慮，市府歡迎各家業者一起爭取合作機會，絕不會圖利「特定單一廠牌」，也請業者放心。