如果知道自己在人世間的時間不多了，許多人都希望能完成過去未曾達到的願望，或盡力陪伴在家人的身邊。外國一名罹患癌症的妻子，被醫生判定生命最多只剩下9個月，她竟向丈夫要求，希望能在死前和前男友發生一次關係，讓丈夫十分糾結痛苦，不知道該不該答應。

根據《鏡報》報導，一名人夫在論壇《Reddit》發文，表示妻子被醫院診斷出罹患癌症，生命最多只剩下9個月，夫妻兩人對這個結果都震驚又難過，丈夫不捨地說：「我們已經在一起10年了，我沒辦法想像沒有她的日子，我不知道她走了我該怎麼辦。」為了陪伴妻子度過人生最後的時光，丈夫也承諾會盡最大的努力，滿足妻子所有的願望。

然而妻子卻提出一個讓丈夫感到不可置信的願望，她想和前男友再發生一次關係，還說她一生中最滿意的性伴侶就是前男友，但同時也解釋「性有時只是身體上的」，但最能滿足她情感方面需求的人只有丈夫。

對此丈夫內心天人交戰，不知道是否該答應，「我覺得我現在不得不同意，因為她快死了。」丈夫也在文章中坦言，他其實因為妻子的要求非常受傷，想知道該怎麼做才是正確的。

事實上這篇文章是這名人夫在去年發布的，不過最近又引起網友關注，大家對於妻子的要求都感到難以理解，紛紛留言，「如果這是一個真實的故事，那就叫你妻子收拾好東西，去跟她的前男友度過餘生吧！」、「就算你的妻子快死了，她也沒有權力對你為所欲為，根本就是用死亡在情勒」、「這真是讓人哭笑不得，很遺憾你陷入了這種境地」。