桃園一名男子控訴印尼籍妻子105年出境後再也未回家，2人分居長達6年多，且他發現妻子在當地已與他人同居，他向法官提出48個影片作證，法官審酌畫面中有其他男子摸妻子胸部、親吻、手放臀部的動作，也有男子穿汗衫、短褲等家居服的畫面，認定超出一般男女交往分際，判准離婚。

判決書指出，丈夫指稱與妻子在民國105年在印尼結婚，因跨國因素感情不穩定，妻子在禁止來台期間與其他人同居，還在社群公開新戀情，他提供48個影片檔證明婚外情，因此訴請法院判准離婚；妻子經通知未到庭，僅以書狀為聲明陳述，法官認為妻子自105年2月出境後，未再入境臺灣。

此外法官審酌男子提供的影音檔中，有妻子與其他男子互相擁抱，對方撫摸妻子胸部、或親吻妻子、手放在臀部的畫面，也有共處一間房間烹煮食物或男子身著汗衫、短褲等家居服畫面，可證明妻子與其他男子有逾一般男女交往分際之親密行為。

法官認定2人婚後未同居已逾6年，且妻子與其他男子有逾一般男女交往分際的親密行為，顯見妻子主觀上無與男子維持婚姻意願，判准離婚。