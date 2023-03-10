現代人注重養生，但往往因為疏忽生活中的細節而影響身體健康，長春藤預防醫學健康管理醫師陳炯瑜在臉書粉專發文盤點3個容易致癌的生活習慣，避免癌症找上門。

根據衛福部統計，癌症已經連續40年位居十大死因之冠，去年平均每10分鐘就有1人死亡，對此，陳炯瑜醫師指出，民眾注重養生還不夠，平時應多留意生活小習慣，避免增加罹癌風險，同時也要定期篩檢，降低潛在疾病的風險，才能提早發現和治療。

1、油炸油反覆回鍋使用

食用油會隨著高溫改變本質，重複油炸也會產生大量的自由基，自由基會攻擊健康細胞，加速人體衰老或是細胞癌變，尤其是烤焦的油炸食物，致癌物的活性更強。

2、長期使用木筷沒更換

竹筷、木筷每3～6個月就要更換，因為每次的搓洗都會讓筷子留下裂痕，髒污、油垢就會卡在裡面，如果洗完沒有晾乾，就會滋生各種病黴菌，引發感染罹病。

3、常聽信偏方自行用藥

因為慢性病問題，需要長期用藥的人，不要自行停藥，如果有生病也應該循正規就醫途徑，接受醫師診治和處方用藥，否則治病不成反而更傷身。