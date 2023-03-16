一名網友在網路上傳一張黑白照表示，「據說很多高雄人在路上看過他？」原來照片中的人是抓漏專家陳財佑，陳財佑用自己學生時期的大頭照當作廣告，配上抓漏標語，令人過目不忘，圖文曝光後，引起廣大網友迴響，「誰不認識佑哥？」、「他比高雄市長紅、「台灣神人」等。

原PO於臉書社團《爆廢公社》上傳一張黑白照片指出，據說很多高雄人在路上看過他。圖文引發網友熱烈迴響，「高雄到處都有看到，當年這張應該算帥」、「他很紅的」、「看到他的車都以為又要選舉了」、「這位哥在高雄應該沒人不認識」、「高雄沒看過他的就不是高雄人」、「誰不認識佑哥」、「他比高雄市長紅」、「本人已經很老了」、「台灣神人」。

不少高雄人都看過陳財佑。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有不少人說在其他縣市也有看過該張照片，「台南也有看過」、「台中也有」、「板橋南雅夜市那邊也有」、「台北環河北路也有他」、「想當初一個人上來台北工作，人生地不熟，結果在路邊看到他的照，讓我覺得太溫馨了」、「我去墾丁玩也有看到他的照片」、「我在瑞芳也看過」、「彰化市也有」。

陳財佑現在是年過60的阿伯。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片中的人名為陳財佑，是抓漏、壁癌的專家，今年已是年過60歲的阿伯，照片是他大學的學生大頭照，也有民眾在路上看過修圖過的Q版版本，因為照片遍布全台，再加上抓漏標語，讓人印象深刻，更有高雄都市傳說之稱。