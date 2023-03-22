全國學生音樂比賽，台東學生共奪得19項團體優等。（台東縣政府提供）

全國學生音樂比賽，台東學生共奪得19項團體優等。（台東縣政府提供）

全國學生音樂比賽，台東學生共奪得19項團體優等。（台東縣政府提供）

全國學生音樂比賽，自3月初起陸續在各縣市登場，台東孩子表現優異，共奪得19項團體優等，成果豐碩，縣長饒慶鈴特別對於師生們努力給予鼓勵及高度肯定，縣府教育處表示，個人組競賽也已陸續展開，希望能夠再傳佳績。

教育處指出，全國學生音樂比賽首先登場的是3月1日至15日團體項目決賽，分別在北區台北市、中區彰化縣、南區高雄巿辦理完畢。

台東縣轄屬學校共有21支隊伍獲代表權，投入與各縣市好手切磋交流，師生不負眾望榮獲多項佳績，包括台坂國小、長濱國中、台東女中、台東大學等19支團隊深受評審肯定獲優等，成果豐碩，後續個人賽則自3月16日至3月下旬持續辦理，期盼開出好成績。

縣長饒慶鈴表示，近年來學生升學管道多元化，台東縣致力於打造有助於學生試探興趣、啟發多方面潛能與專長的教育環境，希望讓每個孩子都能適性發展，讓天賦發光，對於參與表演藝術類競賽的學校給予肯定及鼓勵。

縣府也提供參與學校旅宿費、交通費及帶隊老師代課費等補貼，希望能適時提供有表演藝術才能的學子及真心投入付出的教師助一臂之力。