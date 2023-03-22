新竹市政府正式啟動汀甫圳第14支線簡易通學路計畫，未來學生上下學不必再繞道大馬路，3分鐘就能到校。（陳育賢攝）

新竹市政府正式啟動汀甫圳第14支線簡易通學路計畫，未來學生上下學不必再繞道大馬路，3分鐘就能到校。（陳育賢攝）

新竹市香山高中位處路幅狹小、無完整人行步道的元培街上，交通環境惡劣，學生因此發起「步步驚心，危獨有我」行動，許1條安心通學道的願望，市府21日給予回應，正式啟動汀甫圳第14支線簡易通學路計畫，未來學生上下學不必再繞道大馬路，3分鐘就能到校。

市府指出，汀甫圳第14支線簡易通學路計畫的來由，是因通往香山高中只能經由無完整人行步道的元培街，學生必須繞道走在私有地、民宅旁大馬路上，人車爭道險象環生。

香山高中學生因而發起「步步驚心，危獨有我」公民行動方案，學生從蒐集問題、問卷調查、訪談師長和田野實察全都自己來，希望以自己的力量，爭取建立1條安心通學道路。

市長高虹安說，在她擔任立委期間，就曾與體育署至香中了解校園環境，上任市長後也與相關局處多次到校會勘，經多方討論，決定開闢從三姓橋車站直通學校的簡易通學路，降低人車爭道的危險性，她也特別感謝農田水利署看見學童們的需求，提供用地，希望盡快解決校園周邊交通、通學問題。

市府指出，此工程計畫將投入1000萬元，自三姓橋車站出口對面水圳公有地設置簡易人行步道，全長77.5公尺、寬2.5至3公尺，兩側設有護欄高1.1公尺，以避免更動既有渠道、減少開挖面積、不妨礙溝渠後續清理維護為原則，配合周邊水圳環境，步道上將以香中校徽「蜻蜓點水」壓紋作為意象，更顯活潑生動，未來學生上下學不必再繞道大馬路，只要3分鐘就能到校。

另也將進行香中西北側圍牆整建工程，將老舊破損傾斜的磚牆，改設為穿透式圍牆，並建置新側門，以連接簡易通學廊道，讓學生上下學更方便，預計本月底完成初步規畫設計，工程期約4至5個月。