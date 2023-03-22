國內外知名歌星、天團相繼到高雄舉辦演唱會，且清明節連假即將到來，為迎接眾多樂迷及出遊人潮，高市府觀光局宣布，4月1日至4月4日在旗津推出春島沙灘音樂祭，有百大DJ Naeleck現場演出，民眾可免費在旗津沙灘享受海風吹拂和聆聽音樂，旗津渡輪也將營業至凌晨2點。

高雄4月陸續有五月天、張惠妹、大港開唱等重量級演唱會輪番上陣，高市府觀光局更特別邀請世界百大DJ Naeleck在旗津舉辦「春島沙灘音樂祭」，要讓遊客在不同曲風節奏的變換中盡情熱舞，宛如置身於充滿南洋風情的渡假小島，更可以盡情品嚐最新鮮的海鮮料理。

高市府觀光局長高閔琳表示，春島沙灘音樂祭共4天，高雄知名的「旗津沙灘吧」位在旗津海岸公園旁，獨特南洋吧檯風格和遊客超推薦的美式半室外空間，疫後以來吸引大批國內外遊客享受旗津風光，營業時間配合人潮由原本每天中午12時至晚間9時延長到凌晨12時。

「旗津沙灘吧」往南還有日系純白風格「海之星沙灘俱樂部」，相當適合家庭、情侶休息用餐、看海周邊也還有旗津藍眼淚、旗津彩虹教堂、星空隧道等知名必遊景點。另外，旗津連假預估有大量旅遊人潮，呼籲遊客儘量搭乘大眾運輸工具前來，旗津渡輪的營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點，遊客不用擔心夜間返回市區交通接駁問題。