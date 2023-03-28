野生動物具有一定的攻擊性，若只是單純覺得可愛而隨意接近，很可能引發不好的下場。大陸一名女遊客到位於江蘇的國家公園旅遊，拿出一盒鳳梨想要餵食園區內的猴子，未料下秒就遭攻擊，被當眾賞了一巴掌。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇蘇州的上方山國家公園，從網路流傳的影片中可以看到，當時有許多遊客拿出手機拍攝，一名女子將一盒鳳梨放在欄杆上試圖餵食，未料猴子看到後，竟快速衝上前攻擊，賞了她一巴掌，嚇得身邊的朋友都急忙閃避。

上方山國家公園工作人員表示，事發之後他們一直嘗試聯繫該名遊客，但始終無果，因為園區門票費用包含保險，如果被猴子打受傷的話，可以到園區登記，後續打疫苗、治療等，只要附上醫院發票就可以理賠，「若女遊客有需要可以聯繫園區。」

另外工作人員也指出，園區內的猴子都是野生獼猴，園方有專門的人員會驅趕、管理獼猴，但因為獼猴屬於大陸國家二級保護動物，只能驅趕，不能使用暴力手段，且山上獼猴的數量十分龐大，所以要將牠們固定到特定的場所內，需要花費很多的時間與精力。

工作人員也說，園區內都有廣播和告示，提醒遊客不要餵食或逗弄猴子，「園方在較偏僻的區域會有專人定點餵養猴子。」他也推測該隻猴子突發攻擊的原因，應該是當天遊客人數太多較為緊張，「你靠近牠，牠可能誤會你帶有攻擊性，就會根據自身的反應打人。」