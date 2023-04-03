正值清明連假，不少人都安排返鄉掃墓。大陸一名男子近日開車前去掃墓，未注意到地上有尚未燃盡的紙錢，而把心愛的奧迪車停放在上方，過沒多久整台車被大火燒毀，雖然有通報消防局，但因為掃墓的人太多而無法及時到場滅火，汽車最終被燒得只剩骨架。新聞曝光後，網友都哭笑不得，直言這名駕駛很孝順，「給祖先燒了台真車。」

綜合陸媒報導，這起事件發生在4月2日，一名男子前往位於山東滕州的公墓掃墓，將自己的奧迪車停放在旁邊的空地，沒想到有人才剛在那邊燒過紙錢，火苗尚未完全熄滅，之後整台車就燒了起來。

雖然車主急忙打電話通報火災，但因為掃墓的人太多了，通往公墓的路太過堵塞，導致消防人員無法及時到場，最後奧迪車被燒得只剩下骨架，所幸沒有人因此受傷。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛笑說，「這祭品絕對是真心的」、「祖先：光燒車不行，別忘了燒張駕照」、「用心了，燒了真車啊，還是奧迪」、「先人本來正在高高興興地數錢，突然天降一台奧迪！」、「這人夠孝順，燒了個真車」、「祖先很感動，車子收到了」。