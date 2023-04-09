馬英九是自1949年以來第一位踏上大陸的卸任的元首，選在清明節前以祭祖之名出發，帶著30位台灣青年一同前往，象徵著兩岸過去、現在不可分隔的血緣與情感事實，這是任何詆毀都無法磨滅的事實，特別是在墓前那忍不住落下的眼淚，頗有縱有千言萬語都交給歷史去評斷，我只是回家了的感覺。亦有學者認為馬的大陸行，主要是為兩岸關係破冰，為國民黨重返執政「打工」，助力國民黨「護台灣，保民主，拚未來」。恰巧也與北京對台灣改採某種程度的懷柔立場與和緩調性不謀而和，因而促成馬英九大陸行。

3月29日，蔡英文在宏都拉斯與我們斷絕外交關係的幾天後，也出訪展開為期10天的外訪行程，分別到中美洲邦交國瓜地馬拉和貝里斯，去程和回程分別過境美國紐約和洛杉磯。這是她這是自2016年上任總統以來，第七次過境美國，連任總統後的首次也是三年多以來首次到訪美國。眾所周知蔡任期內丟了9個邦交，至今僅剩13個，親美的結果邦交國反而創歷史新低，能否帶罪立功就看此行的共伴效應。此外，台灣即將在明年進行下一任總統大選，是否藉此將臺灣及民進黨帶入另一個高潮或危險？值得關注。

針對蔡英文的出訪，紐約時報中文網3月30率先發文點出，「北京可能會試圖通過環繞台灣的大規模軍事演習來懲罰台灣，以示對蔡英文此行的不滿，重演去年夏天時任美國眾議院議長佩洛西訪台後的做法」。

對於蔡英文的出訪，大陸不可能悶不作聲，已多次發出嚴正抗議，外交部發言人毛寧3月30日在例行記者會上表示，「堅決反對台灣地區領導人以任何名義和理由「竄美」，批評台美相互勾連，以過境為幌子「安排蔡英文在美從事政治活動」，妄圖借此提升美台官方往來和實質關係」。

大陸國台辦則批評蔡英文和民進黨當局「頑固堅持台獨錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華馬前卒」，稱這改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。蔡英文如果與麥卡錫接觸，將是又一次嚴重違反「一個中國」原則，破壞台海和平穩定的挑釁，中方必將採取措施堅決回擊。

照計劃，4月5日蔡英文在即將結束名為「民主夥伴共榮之旅」的訪問回台灣的回程，過境洛杉磯時與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤，並發表聲明。

大陸也同步在4月5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航」，派出大型巡航救助船「海巡06」輪編隊開啟為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。然而有網友發現「海巡06」等船僅在中國福建沿岸繞圈即返回駐地，諷其是「中國式巡航法」。其實要封鎖台灣對大陸而言非不可為，但我們希望台灣戰爭？

有了裴洛西訪台的經驗，大陸絕對有封鎖台灣的實力與能力，這點無庸置疑。之所以沒有大動作，自有其國際面、經濟、內政與兩岸交流面等多曾次的考量。因此北京這次的反制行動相對溫和，只是不想撕破臉，畢竟都是中國人，給兩岸留一點空間，亦是給自己留空間。一方面是不希望馬英九的大陸行才剛剛踏出的破冰腳步，人都還在大陸，一轉眼春天又冰封夭折 。

美國記者、專欄作家和政治評論員布拉德利·布蘭肯希普 (Bradley Blankenship)3月30日在一篇「台灣領導人訪美只會給台灣帶來混亂」評論文章指出指出：「中國對台灣領導人訪問美國發出警告，在官方回應中，北京切斷了與華盛頓的各種對話與合作，包括兩個主要經濟體之間正在進行的氣候談判。對於裴洛西事件北京認為拜登總統的政府本可以進行干預以阻止議長的挑釁之行，但他們選擇不這樣做。」「可肯定的是，即使麥卡錫是共和黨人，拜登是民主黨人，中國仍認為拜登有權力消除蔡英文的行程。畢竟，他是美國總統，如果蔡英文與麥卡錫的會談繼續進行，北京可能會加快與台灣「挖角」建交的步伐，並繼續孤立蔡英文的民進黨領導層」。

將複雜的國際關係抽絲剝繭，不難發現美國懼怕中國的強大影響其老大哥的地位，大陸討厭美國在家門口指手畫腳，爭搶正宮的兩大主經濟體，各有各的政治盤算。然而，當展現實力的大陸盡可能壓縮台灣在國際空間時，當一個一個邦交離我們而去，一面倒向與依靠美國的結果，是否讓台灣一次次涉險？一次次邦交國再創新低？當邦交變成0的時候，強國間的拉鋸遊戲是否就結束？

和平是人民對執政者的基本要求，兩岸總要找出一條可行之路，才是人民之福。馬英九此行雖是祭祖卻重新定義九二共識，帶著30位青年呼籲認同中華民族，推動務實交流。對比蔡英文會見麥卡錫，代理發言人羅秉成稱這是歷史性創紀錄，第一次在美國見到眾議院議長以及見面叫台灣總統算是創紀錄。

然而民進黨前立委郭正亮7日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中針對蔡英文過境美國表示， 「連麥卡錫都有節制，更不用講拜登，拜登是一路打壓蔡英文 ，蔡英文連一個聯邦官員都沒得見， 這點大概是創紀錄。還有連紐約市長也沒見到，媒體專訪也沒有，顯然是被要求，就是要低調再低調，對比前總統陳水扁、馬英九去紐約市，馬英九還跟當時的紐約市長彭博吃早餐。」

雙英出訪表面上雙方皆得分，然而在兩位領導人回到台灣後，大陸馬上宣布人民解放軍東部戰區按計劃從4月8日至10日將在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。這是示警下馬威？還是全面封鎖的開始？媒體紛紛預測下一個可能與台灣斷交的國家是？雙英出訪的政治高度明眼人立刻分出高下，贏得面子失去裡子的結果是台灣所需要的？呼籲國家領導人謹慎應對台海危機、呼籲大陸對台要理性。