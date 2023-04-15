中國男子籃球職業聯賽(CBA)季後賽，上海久事隊昨晚在附加賽，以108：104險勝蘇州肯帝亞隊，晉級8強。蘇州隊在賽事末段連番失誤，但總教練李楠沒有要求暫停比賽，引起「打假球」強烈質疑。中國籃球協會昨深夜發聲明表示高度重視，已責成營運CBA賽事的中籃聯公司展開調查，並要求兩支球隊提交書面報告，一經查實比賽中存在違規情況，將嚴肅處理，絕不姑息。

中籃聯公司表示針對該場比賽引發媒體、球迷強烈質疑一事，高度重視，已展開調查，待後續取得調查結果後，將及時予以發佈。並稱一貫堅決捍衛CBA聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者對於維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。對於違規違紀現象，中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度進行嚴肅處理，絕不姑息。

有球迷把這場比賽的最後3分鐘片段上傳，稱其為「CBA史上最假的一場比賽」。當江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現多次失誤，包括底線發球直接給對手，被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被抄截、前場進攻被抄截反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。江蘇男籃在形勢大好的情況下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉了比賽。