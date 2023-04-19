乾杯2022年合併營收37.86億元，年增達22.93％、連3年創高。惟受中國大陸虧損拖累，營業虧損0.45億元、較前年轉虧，加上業外因提列資產減損同步虧損0.78億元，使稅後虧損達1億元、每股虧損5.42元，為登錄興櫃以來首見虧損、齊探歷年新低。

乾杯表示，兩岸營運去年上半年同受疫情升溫衝擊，合併營收雖受展店效益支撐而年增13.88％、改寫同期新高，惟營業虧損達1.17億，加計業外亦因提列資產減損而轉虧，使稅後虧損達1.04億元、每股虧損5.59元。

而去年下半年中國大陸雖恢復營運，但市場仍受疫情干擾，業績直至年底聖誕節、跨年才恢復疫前9成水準。不過，台灣受惠報復性消費潮及展店效益挹注，業績顯著彈升，使下半年營運轉盈、每股盈餘0.17元，雖無法填補上半年虧損缺口，但整體營運已自谷底回升。

乾杯2023年首季自結合併營收12.33億元，季增16.1％、年增36.28％，改寫歷史新高，集團表示，中國大陸消費市場自1月解除隔離措施後強勁復甦，配合台灣消費動能持續暢旺，帶動首季營收改寫新高，看好今年整體營運將谷底強彈、可望轉虧為盈。