中國大陸針對台灣2455項產品進行貿易壁壘調查一案，經濟部14日表示，去年2455項產品出口到大陸為44.3億美元，占我國出口到大陸比重0.9％。前國安會副秘書長楊永明表示，不要相信經濟部稱只占0.9%，跨項目制裁絕對會比0.9％大，對台灣影響大。

楊永明今(15日)在中天新聞《麥玉潔辣晚報》節目中表示，大家千萬不要相信經濟部所說只有0.9％，所以不要擔心。其實按照WTO的規定，如果對他人採不公平貿易時，對方就可以採取反制。

楊永明指出，如果台灣不准大陸螺螄粉進來，大陸可反制台灣米粉，這就是跨項目的反制，跨項目制裁絕對會比0.9％大。2455項裡面，可能有幾百項賣到大陸，但是我們禁止賣到台灣來。其他很多是我們沒有生產的產品賣到大陸，但是不准他們進口，也許有些部分允許別的國家進來，因為台灣需要這些東西。

楊永明接著指出，總統蔡英文去見了美國眾議院議長麥卡錫，中國大陸就認為先回到公平貿易，不是要制裁台灣，而是要台灣對中國大陸公平貿易。若台灣對中國大陸產品不公平，它就會來反制，對台灣影響大。