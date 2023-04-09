總統蔡英文出訪友邦、過境美國的行程結束後，大陸馬上在8日宣布連續3日的環台軍演。媒體人謝寒冰質疑，執政者做任何事情都應考慮到後續反應，但蔡政府平常講話嗆很大，一遇到大陸包圍就雙手一攤，倒楣的是全台灣。

謝寒冰昨（8）日在中天節目《週末大爆卦》表示，如今好像有一套SOP，只要每隔一陣子，比較風平浪靜的時候，蔡英文就會想辦法攪和出一些事情，讓大陸因為不滿決定包圍台灣，接著蔡政府就開始低調，等包圍結束後才又跳出來繼續講話，「下次如果宣布10天怎麼辦？台灣天然氣存量只有11天喔，那下次來個12天怎麼辦？就當做沒發生過任何事，台灣直接全島斷電？」

「想要提高能台灣能見度，讓世界看見台灣，那就要做好備案！」謝寒冰指出，儘管蔡英文此行處處被壓抑，甚至連她自己也很小心，很多話不敢講，最後仍引起大陸不滿，但重點是執政者做事時應考慮到後續反應，不能只是追求一時的爽快，否則全台灣只會一起倒楣。

謝寒冰直言，蔡政府平常講話嗆很大，但被包圍時就當起縮頭烏龜，接下來幾天又會跟上次一樣「一片祥和」，等到日本媒體報導可能才會知道又有飛彈，「真的不要再丟人現眼！如果沒有這個擔當、沒有這個肩膀，扛不起重責大任，趕快滾回家，躲到被窩去瑟瑟發抖」。