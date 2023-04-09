大陸進行環台軍演之際，有中共軍方背景的「鈞正平」工作室9日發表評論重申「六個任何」，強調「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」，並指「倚美謀獨」注定地動山搖。

據悉，「鈞正平」工作室的微博微信，是解放軍新聞傳播中心的主要傳播平台之一。因此，其言論某種程度上也代表共軍的宣傳與觀點。

「鈞正平」於文中強調，「台灣是中國的一部分，是中國的核心利益，14億中國人民絕不會在這個問題上有任何退讓。台獨與兩岸和平水火不容，任何謀獨圖謀都將引發地動山搖」。

文章接續指出，中國人民解放軍絕不會坐視危害中華民族根本利益的情況發生，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

這「六個任何」提法，第一次出現於2016年11月11日，是當時大陸國家主席習近平在紀念孫中山先生誕辰150周年大會上的講話；後來大陸官方也數次發表相同表述。

「鈞正平」還於文中稱，蔡英文前腳剛以過境為名訪美，並與美國政壇第三號人物、眾議長麥卡錫見面，後腳又在台北與美國議員代表團高調會面，「這是民進黨危害台海和平穩定的最新挑釁行徑」。評論稱，當下解放軍東部戰區的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，即是「對台當局挑釁的一次嚴正回應與警告」。

文章嚴詞批評，「倚美」是表象，「謀獨」才是實質，「民進黨當局一味甘當美遏華馬前卒，無異於抱薪玩火，將給台灣帶來嚴重後果」。