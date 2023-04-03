大陸一名女子叫了一份健康餐盒的外送，取餐時卻發現食物被流浪狗叼走，她和朋友跟在小狗身後，找到時已不見牠的蹤影，只剩下那份被打開卻一口沒被吃過的餐盒，逗趣的影片讓網友都忍不住大笑，直呼：「狗都不吃！」

綜合外媒報導，大陸一名女大生用外送叫了一份健康餐盒，收到通知後她和朋友下樓領餐，卻發現餐點已經被校內一隻流浪狗叼走，女大生雖然無奈，但也沒有辦法，只能跟在流浪狗身後，看牠想把餐點帶去哪裡享用。

只見畫面中，流浪狗叼著快和身體差不多大的餐盒，逃跑的過程中還回頭看了兩人一眼，隨後憑藉嬌小的體型越過柵欄，在另一側「開箱」健康餐盒。然而等2名女大生繞路走到柵欄外時，早已不見流浪狗的身影，只剩下被打開的健康餐盒被丟棄在路邊，仔細一看牠甚至連一口都沒有吃。

網友們看完影片都笑翻了，紛紛留言，「狗：沒想到大學生的伙食比我還差」、「減肥餐果然連狗都不吃」、「狗狗空歡喜一場，居然連一塊肉都沒有」、「小狗下次看到你的手機末3碼就知道不要偷」、「小狗打開餐盒的瞬間，內心也是崩潰的」、「好慘啊！費盡千辛萬苦偷來的外送，結果居然是素的」。

無獨有偶，美國一名男子叫了速食外送，並請外送員先放在他家門口，沒想到竟吸引來一隻大黑熊，牠聞了聞餐點後，直接叼走最大袋食物，接著頭也不回地離開了，等男子出來一看，才發現餐點被偷了，而且搞笑的是，黑熊叼走的是裝有雞塊和薯條的紙袋，留下來的則是只裝了沙拉的，讓大家都忍不住笑了出來。