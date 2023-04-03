兩岸最美的風景，再度回到「人」，馬英九訪問大陸，掀起了一波又一波的熱潮；他到長沙夜市，萬頭攢動，眾人圍堵想要「看一下老鄉」；他上湖南衛視，看到自己祭祖畫面感觸良多，也與歌手們連線合唱，高歌一曲；他成為大陸現在最「火」的網紅，影片標題提到他，流量就增加3倍……。

馬英九的旋風，不只是他個人的旋風，其實也是兩岸人民一種對和平，如大旱望雲霓的渴盼，台灣人民要和平，其實大陸人民也要和平，我們都應該要設法努力，讓局勢不會走到「火車對撞」的那一幕。而這中間，當然也有中國大陸的善意，給馬英九非常大的空間，也才能促成這一次畫時代、對兩岸和平有重大意義的馬英九訪陸行。

說來特別，民進黨在馬英九訪問過程當中一系列的嘲諷，反而更像一個頌讚英雄的樂章，顯現了馬英九這次訪問的歷史意義。

首先，綠營一開始嘲笑馬英九去大陸一定不敢講中華民國，結果馬英九在中山陵高喊中華民國；被打臉的民進黨，開始雞蛋裡挑骨頭，為自己找下台階，一方面嘲笑馬英九說的中華民國「只是歷史」，一方面貶低馬英九在大陸受接待的規格不夠、見到的官員層級不夠。

結果，馬英九在湖南祭祖的時候，在媒體面前強調自己兩次當選「中華民國總統」，在各地拜訪的時候，不斷地強調中華民國、自稱是前總統；而國台辦主任宋濤依然代表中國大陸國家主席習近平和馬英九會面，給予足夠的尊敬。

這個時候民進黨已經是整個邏輯混亂、不知道該怎麼扣馬英九帽子了，沒想到馬英九更有驚天之語，在湖南大學的師生面前，在全球媒體都可以做紀錄的時候，以中華民國前總統的身分說出：「一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

這段話，全世界所有閱聽眾都看在眼裡，這等於是馬英九在大陸的土地上，直接表達「你是我的一部分」，還有什麼比這更能彰顯中華民國存在的呢？馬英九在大陸說出這樣一句話，不但需要勇氣，更需要智慧，這句話的意義不但凸顯出「九二共識」、「一中各表」，也讓海峽兩岸的互惠交流，有了堅定的基礎。

我們也應該要肯定給予馬英九空間的大陸當局。「小事大以智，大事小以仁」，如果是北京的官員在台灣說「台灣是中華人民共和國的一部分」，我們可能都會不舒服，而馬英九在對岸說出「大陸是中華民國的一部分」，中共當局基本展現出雅量，給予空間，而這樣的雅量，是台灣人民迫切需要的。

民進黨執政，帶動兩岸的仇恨循環，對大陸網路生態稍有了解的，都知道對岸「憤青」對台灣的仇視，而這種仇視到底範圍有多廣，會不會到最後影響中共的決定，沒有人有把握。

而馬總統訪問大陸，就像是為這股憤怒澆了和平的及時雨。這才是最難能可貴的地方，也是兩岸人民都要感謝馬英九的地方。

中共對馬總統的禮遇，讓台灣人民體會到善意，而馬總統在大陸的種種發言，也讓大陸人民聽到台灣的另一種聲音，那種友善的、溫暖的、包容的一面。這才是「馬式網紅」的真正價值所在。

（作者為前總統府副秘書長）