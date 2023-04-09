馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）駁斥國民聯盟主席、前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的抨擊，強調政府會堅定捍衛在南海的主權權利和利益。

據馬來西亞媒體《當今大馬》報導，中國政府早前根據其所主張的「九段線」領土主張，批評馬來西亞國油公司的石油和天然氣探勘工程侵入國際海域。安華早前就此回應，他訪華期間向中方表示對談判持開放態度。

中國「九段線」領土主張，導致與包括馬來西亞在內的多個東南亞國家出現領土糾紛，但海牙國際法庭在2016年裁定，中國的「九段線」領土主張沒有法律基礎。

慕尤丁事後批評安華的說法，可能間接承認中國對原屬於馬國領土的主張，草率且不負責任，不利於國家主權。

該報導指稱，安華向媒體表示，政府會繼續讓國油公司（Petronas）在既有的南海海域運作，不會在國油石油和天然氣探勘工程議題上妥協。