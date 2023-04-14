味全龍14日作客桃園，全場猛攻17支安打，以8比3擊敗樂天桃猿中止3連敗，捕手劉時豪攻守俱佳，繳出單場4安「猛打賞」，成為球隊止敗另一功臣，賽後總教練葉君璋爆料，是因為賽前劉時豪有與教練劉榮華打賭，「看得出來打擊也是盡全力，這樣的態度就會影響到其他球員。」

劉時豪2021年因擴編選秀改披龍袍，但轉隊後面對前東家蹲捕表現不甚理想，今天賽前劉榮華跟他打賭，如果失超過3分的話他要請所有一軍野手喝飲料，反之則是野手們要請他。

「這算是對我的激勵，希望我能夠達成，也讓野手們表現更好。」劉時豪開玩笑說：「扣掉我後可以喝14杯，如果都喝珍奶的話可能會喝到糖尿病。」

此役單場4安其中有2支是靠著腳程跑出的內野安打，拚命跑壘的態度也獲得葉總肯定，生涯他面對前東家打擊率3成70是各隊之最，劉時豪說：「其實不會在意對誰，今天可能腎上腺素上來，不想輸的感覺。今天大家也都朝著共同目標去完成，雖然前幾場表現很好卻輸球，但大家還是沒有放棄。」