樂天桃猿昨晚(14日)和味全龍進行三連戰，主場啦啦隊「樂天女孩」到場應援展現無比聲勢，恰好當天也是韓國啦啦隊女神李多慧加入中職的首場應援，吸引大批球迷到場一睹風采，粉專「DJ金寶」曬出一壘側出現手機海的照片，拍攝的主角就是李多慧，讓網友笑稱根本就是世界奇觀。

粉專「DJ金寶」曬出友人昨晚(14日)前往桃園棒球場，觀看樂天桃猿和味全龍的比賽，只見一壘區域幾乎座無缺席，所有人高舉手機形成一片「手機海」，而且全都對準同一個方向，鎖定的對象毫無疑問就是在中職初登板的啦啦隊女神李多慧，眼見這難得奇景，讓粉專「DJ金寶」搞笑表示：「相信球迷應該很少看到打擊區上沒有人的狀況吧，這樣子是正常的」。

對此，網友紛紛留言：「啦啦隊附屬棒球隊，跟台鐵便當附設鐵路一樣意思」、「今天的重點不就是多慧嗎」、「中職終於發現到底什麼是門票密碼」、「遠遠看以為是在加油的波浪舞，照片放大看才知道是全部舉手的攝影師」、「比賽的本質已經走鐘了，這就是台灣職棒」、「攝影大砲都在照啦啦隊，球員情何以堪」、「果然球賽的靈魂在啦啦隊啊」。

李多慧應援影片 。（影片／ Rakuten Girls Youtube）

李多慧昨(14日)獻出應援首秀，不僅開場表演被安排站在C位，開賽轉往一壘應援區時，更是擠滿球迷搶拍風采，官方趁勝追擊在YouTube以「可甜可辣！多慧就是吸眼球」為標題，上傳她熱舞的影片，精湛舞姿讓網友大讚海放其他隊員，點閱更是半天時間就將衝破30萬大關，足以見得她的超高人氣。