大陸男星俞灝明13年前與Selina（任家萱）拍攝電視劇《愛在春天》，因為一場爆破戲，兩人雙雙遭火吻，當時他更把救護車唯一的擔架讓給Selina；不過，意外造成俞灝明全身39%面積的二度灼傷，甚至遭女友提分手，讓許多人替他抱不平。但俞灝明休養後更專注在演藝事業，35歲的他變得成熟有魅力，近期更挑戰演消防員，在火場驚人表現震撼全網。

13日出道滿16周年的俞灝明，在微博曬出近況照，對著鏡頭比臉頰愛心，35歲的他做出可愛動作格外有反差萌；隨著年紀增長，俞灝明外貌變得成熟有男人味，最令人驚喜的是，絲毫看不出當年他遭火吻的樣子。

35歲俞灝明近況曝光，外型越來越成熟有魅力，在電影《驚天救援》中首次飾演消防員。（圖／摘自俞灝明微博、摘自北青娛樂熱映大片微博）

而俞灝明當初在拍戲發生事故後，休息了很長一段時間，但復出後影視作品沒停過，還在即將上映的電影《驚天救援》中首次試演消防員，他也坦言「自己又害怕又渴望」，雖然沒有明言因為當年拍戲事故，但粉絲聽了都懂，看到他克服恐懼的成長都很感動。

當年那場意外，除了造成俞灝明全身39%面積的二度灼傷，也讓他原本甜蜜的戀情變了調，遭女友狠心提分手，主持人問他「你的粉絲們都知道她是誰」、「好像圈內人也都知道她是誰」，俞灝明點頭沒有否認；而俞灝明這番告白，卻意外掀起網友對於前女友身分的好奇，甚至傳出這位狠心的女友就是頂流女星楊冪，但他身邊工作人員也向陸媒否認外界猜測。