新北市淡水區淡海路一處民宅昨(19日)晚傳出惡火，釀成3死1命危的慘案，起火點疑似為放置在客廳的神桌因電線老舊，導致電線走火所致；今(20日)早上火調人員重返現場勘驗，發現客廳放置神桌處碳化嚴重，可能就是起火點，不過詳細起火原因仍有待釐清。

據了解，事發的民宅共住有7戶人家，全部都是當地的陳姓家族所居，是由原本的陳氏古厝所改建，該棟民宅全部都是有血緣關係的親戚。

這起火警發生在昨日晚間11時許，住該棟民宅3樓、約40坪左右的空間住著陳婦、長女以及次子8口，當晚疑似因放在客廳的神桌電線老舊以致電線走火，使整個客廳陷入火海，住在2樓的親戚發現有濃煙竄出後，趕緊報警求救。

雖然新北市消防局當晚11時13分獲報後，立即出動33輛各式消防車、104名消防人員趕赴現場救火，並迅速在半小時內撲滅火勢，然而由於起火的神桌就在客廳，導致逃生路線遭阻斷，再加上事發深夜，陳姓一家8人全數身陷火海。

其中74歲陳姓婦人、陳婦次子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童等祖孫三代救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，而陳婦58歲女兒救出時也無生命徵象，送醫急救後一度恢復生命徵象，但最終仍在中午宣告不治身亡。

據悉，火調人員今日早上重返現場勘驗，發現位在客廳的神桌處碳化嚴重，研判可能就是起火點，家屬也透露可能是神桌的電線老化，導致電線走火引發火災，不過詳細起火原因仍有待釐清。