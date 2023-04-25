彰化聯華食品大火7死3搶救 職安中心說話了

彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品彰化工廠25日凌晨驚傳火警，造成工廠內22名工人受困，目前已累計7死。勞動部中區職業安全衛生中心主任李文進等人抵達現場表示，目前已停工，待消防單位火災鑑定後，若有違反職安法規將會進行裁罰；檢察官將於下午抵達現場。
而針對該廠商過去有無違規紀錄？是否有人為疏失等疑問，李文進表示，目前都還在查詢、了解中，有無人為疏失也要等到消防單位完成火災鑑定才知道。
彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品彰化工廠25日凌晨驚傳火警，造成工廠內22名工人受困，目前已累計7死。勞動部中區職業安全衛生中心主任李文進等人抵達現場表示，目前已停工，待消防單位火災鑑定後，若有違反職安法規將會進行裁罰；檢察官將於下午抵達現場。
而針對該廠商過去有無違規紀錄？是否有人為疏失等疑問，李文進表示，目前都還在查詢、了解中，有無人為疏失也要等到消防單位完成火災鑑定才知道。
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